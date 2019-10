Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Schwerer Verkehrsunfall auf der L161 - Autofahrer verstorben - Straßensperrung aufgehoben - Zeugensuche

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der L161 zwischen Gurtweil und Tiengen ist am Morgen ein 18-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Verkehrspolizei war er mit seinem BMW von Tiengen in Richtung Gurtweil unterwegs, als er aus nicht bekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen kam. In der Folge übersteuerte er sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Der 37-jährige Ford-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 14.000 Euro. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen aus den Fahrzeugen muss derzeit noch Erde abgetragen werden. Hierbei kann es kurzzeitig zu weiteren Sperrungen kommen. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet hatten.

Erstmeldung: +++Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Schwerer Verkehrsunfall auf der L161 - Straßensperrung

Auf der L161 zwischen Tiengen und Gurtweil kam es heute, Dienstag, 29.10.19, gegen 7 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Meldungen sind zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Die Rettungsmaßnahmen laufen. Die L161 ist voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar.

