Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizei warnt vor Betrugsmasche - falsche Gewinnversprechen

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.19, erhielt eine Bürgerin aus Lörrach einen Anruf, in welchem sie über einen angeblichen Gewinn informiert wurde. Vor der Übergabe des Gewinnes in Höhe von etwa 30.000 Euro, sollte die Frau jedoch zunächst angebliche Gebühren vorauszahlen. Hierzu wurde sie aufgefordert, sogenannte "Steam-Karten" zu kaufen und dem Anrufer dann die darauf befindlichen Codes zu nennen. Die Angerufene reagierte jedoch völlig richtig, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Die Polizei warnt daher eindringlich davor, sich am Telefon auf eine solche Verfahrensweise einzulassen. Geben Sie niemals Steam-, Paysafe oder sonstige Prepaid-Kartencodes am Telefon an Unbekannte weiter. Diese Codes sind quasi Bargeld, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Zahlen Sie niemals im Voraus für einen angeblichen Gewinn. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei. Die auf dem Telefon möglicherweise angezeigte Telefonnummer ist im Regelfall tatsächlich nicht existent; hier werden Nummern technisch manipuliert, sogenanntes Call-ID-Spoofing. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de - der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention.

