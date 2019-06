PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 27.06.2019

Hofheim (ots)

1. Hoher Gesamtschaden bei Einbruch in Autohaus, Hofheim am Taunus, Am Stegskreuz, Nacht zum Mittwoch, 26.06.2019

(jn)Einen hohen Gesamtschaden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein Hofheimer Autohaus verursacht. Den Ermittlungen am Tatort in der Straße "Am Stegskreuz" zufolge zerstörten die Einbrecher ein Glaselement des Rolltores und hebelten in der Werkstatt mehrere Werkschränke auf, aus denen in der Folge technisches Gerät im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet wurde. Zudem entstand durch das gewaltsame Öffnen des Tores sowie der Schränke ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Das Fachkommissariat für Einbrüche - K 21/22 - hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Einbrecher stehlen Waren und Bargeld aus Restaurant, Hofheim am Taunus, Burgstraße, Mittwoch, 26.06.2019, gegen 02:45 Uhr

(jn)Waren und Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro wurden in der Nacht zum Mittwoch aus einem Restaurant in Hofheim gestohlen. Gegen 02:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter das Restaurant in der Burgstraße, nachdem er zuvor ein Fenster aufgehebelt und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht hatte. Im Bereich der Theke nahm er dann Bargeld aus der Kasse sowie hochwertigen Alkohol und eine Kamera an sich und entfernte sich vom Tatort. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Täter eine Basecap, ein T-Shirt, eine kurze Hose sowie Badesandalen trug. Sämtliche Kleidungsstücke waren hell. Außerdem führte der Gauner eine dunkle Umhängetasche mit sich. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

3. E-Bike gestohlen, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Montag, 24.06.2019, 14:00 Uhr bis Dienstag, 25.06.2019, 23:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend haben Unbekannte in Flörsheim ein E-Bike im Wert von knapp 3.000 Euro entwendet. Das schwarze Pedelec des Herstellers Bergamont (Typ: E-Line C N360 Trapez) stand seit Montag, 14:00 Uhr, in der Bahnhofstraße und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Als die Besitzerin am Dienstagabend zu ihrem Velo zurückkehren wollte, war es spurlos verschwunden. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rades nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Während des Einkaufes Auto aufgebrochen, Hattersheim am Main, Im Boden, Mittwoch, 26.06.2019, 18:33 Uhr bis 18:45 Uhr

(jn)Wieder einmal nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter am Mittwochabend wenige Minuten, um in Hattersheim gewaltsam einen Pkw zu öffnen. Die Fahrzeugnutzerin hatte ihren roten Citroen um 18:33 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Im Boden" abgestellt und bei ihrer Rückkehr um 18:45 Uhr feststellen müssen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und ein offen im Pkw liegender Rucksack gestohlen worden war. Erfreulicherweise befanden sich in dem Rucksack keine Wertgegenstände, sondern Lebensmittel. Gleichwohl beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim entgegengenommen.

Die Polizei warnt erneut davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Dazu gehören auch Behältnisse wie z.B. Rucksäcke, die den Anschein erwecken, dass sich darin Wertgegenstände befinden könnten. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Rucksäcke, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen - auch nicht versteckt - da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe!

5. Scheibe eingeschlagen, Pkw durchsucht, Kriftel, Zeilsheimer Weg, Bahnhofsparkplatz, Dienstag, 25.06.2019, 07:45 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2019, 07:40 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienst- und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf dem Bahnhofsparkplatz in Kriftel geparkten Fiat eingeschlagen. Ob der oder die Täter im Anschluss auch Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum mitgehen ließen, ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Mit über zwei Promille am Steuer, Liederbach am Taunus, Alt Niederhofheim, Donnerstag, 27.06.2019, 00:16 Uhr

(jn)Ein 32-jähriger Autofahrer aus Liederbach ist in der vergangenen Nacht unter Alkoholeinfluss stehend von Polizeibeamten aus Kelkheim angehalten worden. Um kurz nach Mitternacht waren die Polizisten in Liederbach, im Bereich "Alt Niederhofheim", auf den Mann aufmerksam geworden und hatten im Verlauf der anschließend durchgeführten Kontrolle eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Deshalb wurde der Mann zwecks Blutentnahme zur Polizeistation in Kelkheim verbracht. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

7. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell und/oder mit Handy in der Hand, Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 8, Mittwoch, 26.06.2019, 10:00 Uhr bis 13:10 Uhr

(jn)Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B8 bei Kelkheim in der zurückliegenden Woche, wurde am Mittwoch von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in dem entsprechenden Bereich durchgeführt. Insgesamt waren in der temporären Baustelle, in welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zulässig ist, im dreistündigen Messzeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:10 Uhr 223 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Davon müssen 155 mit Verwarngeldern und 64 Autofahrer mit Bußgeldern rechnen. Zudem wurden vier Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, die in Fahrverboten münden dürften. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 150 km/h gemessen - auf ihn kommen 440 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zu. Den Angaben der eingesetzten Beamten zufolge war zudem die Anzahl der Autofahrer, die während der Fahrt ein Mobiltelefon bedienten erschreckend. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

8. Mädchen auf Fußgängerüberweg angefahren, Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 26.06.2019, gegen 12:30 Uhr

(jn)Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochmittag in Eschborn bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Den Ermittlungen an der Unfallstelle folgend überquerte die 13-Jährige in Schrittgeschwindigkeit den Fußgängerüberweg der Hauptstraße aus Richtung Eschenplatz kommend in Begleitung einer 12-jährigen Bekannten. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Neunkirchen die Hauptstraße in Richtung Unterortstraße, wobei er die zwei Kinder im Bereich des Überganges zu spät erkannte und leicht mit der 13-Jährigen zusammenstieß. Diese stürzte in der Folge mit ihrem Fahrrad und zog sich oberflächliche Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus untersucht werden mussten.

