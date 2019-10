Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Ermittlungen wegen möglicher Jagdwilderei - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.19, wurde der Polizeiposten in Steinen von einem Jäger darüber informiert, dass dieser im Bereich der Mühlematten in Endenburg die Innereien eines Rehs aufgefunden habe. Der Aufbruch war neben der K6309 abgelegt worden. Da die ersten Ermittlungen keinen Hinweis auf einen möglichen Wildunfall ergaben und auch das dazugehörige Reh nicht aufgefunden wurde, ermittelt der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, wegen des Verdachts der Jagdwilderei und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht hatten.

