Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Diebstahl aus Fahrradkorb

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.19, gegen 09.30 Uhr, wurde einer älteren Dame eine Tragetasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die Frau befand sich im Bereich des Kreisverkehrs Wiechser- und Hauptstraße und stellte den Verlust erst kurz nach dem Diebstahl fest. Zum Tatzeitpunkt sollen sich zwei Frauen in der Nähe befunden haben. Eine Frau soll etwa 160cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte kurze, graue, gelockte Haare und trug einen grau glänzenden Anorak. Die zweite Frau war etwa 170cm groß und etwas kräftiger gebaut. Sie hatte dunkelblonde, schulterlange Haare und trug einen olivgrünen Anorak. In der entwendeten Tasche befand sich unter anderem die Geldbörse der Geschädigten mit etwas Bargeld. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell