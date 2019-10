Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Mutmaßliche Brandstiftung zweier Arbeitsbühnen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag, 28.10.2019, wurde durch bislang unbekannte Täter versucht zwei Arbeitsbühnen in der Gundelfinger Straße mutmaßlich in Brand zu setzen.

Glücklicherweise entstand lediglich an den Reifen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell