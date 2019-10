Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rabiater Lebensgefährte mit Haftbefehl ausgeschrieben

Staufen (ots)

Am Abend des 24.10.2019, zwischen 19.45 Uhr und 20.00 Uhr kam es auf der L125 im Bereich Staufen/Wettelbrunn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Das Pärchen geriet während der Autofahrt in einen Streit. Im weiteren Verlauf wurde die Frau durch ihren Mann mehrfach während der Fahrt geschlagen und dadurch auch verletzt. Als das Fahrzeug verkehrsbedingt an einer Einmündung im Bereich Wettelbrunn anhalten müsste, wurde eine Gruppe Radfahrer auf die Situation aufmerksam und traten an den Pkw heran und boten ihre Hilfe und Unterstützung an. Nachdem die Frau, welche offenbar unter dem Eindruck des Geschehens stand jede Hilfe ablehnte, setzten die Radfahrer ihren Weg fort. Kurze Zeit später meldete sich die Geschädigte jedoch hilfesuchend telefonisch bei ihrer Mutter, welche anschließend die Polizei verständigte und den Standort der verletzten Frau mitteilte. Beamte des Polizeirevier Müllheim und des Polizeiposten Heitersheim konnten schließlich den Mann festnehmen, bei dem darüber hinaus noch ein offener Haftbefehl bestand. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) bitte die Gruppe der Radfahrer sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich in diesem Zusammenhang zu melden.

