Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf-Boll: Lkw verliert palettenweise Fleisch - mehrstündige Straßensperrung

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.19, gegen 05.30 Uhr, war ein Tiefkühl-Lkw auf der K6516 bei Bonndorf-Boll unterwegs. An einem Anstieg öffnete sich plötzlich eine Tür des Lkw-Anhängers und drei Paletten mit etwa 240 Kisten Fleisch entluden sich auf die Straße. Durch die Polizei, sowie die Feuerwehr aus Bonndorf, musste die Straße gesperrt und gereinigt werden. Hierzu wurde auch eine weitere Spedition hinzugezogen, um die Paletten aufzuladen. Bis zur Bergung der Lebensmittel und Reinigung der Fahrbahn war die Kreisstraße war bis gegen 11 Uhr zeitweise komplett gesperrt. Möglicherweise war an dem Anhänger ein Sicherungsbolzen gebrochen, so dass die Paletten herausrutschen konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der unvorschriftsmäßigen Ladungssicherung.

