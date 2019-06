Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Golzheim - Lkw biegt verbotswidrig ab - Mehrere Leichtverletzte - Aufwendige Aufräumarbeiten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 11. Juni 2019, 13 Uhr bis 15 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Lkw aus Wesel und einem Zug der Linie U 79 wurden heute Mittag in Golzheim mehrere Fahrgäste leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. An der Unfallstelle waren umfangreiche Aufräumarbeiten erforderlich.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Kaiserswerther Straße in Richtung stadtauswärts (Messe) unterwegs. In Höhe des Reeser Platzes wollte er verbotswidrig nach links in die Reeser Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Zug der U 79. Die Straßenbahn war auf dem Gleiskörper der Kaiserswerther Straße ebenfalls in Richtung Norden (Messe - Freiligrathplatz) unterwegs. Der Lkw wurde durch die Wucht des Aufpralls quer über die Kreuzung geschoben. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Mehrere Personen erlitten leichtere Verletzungen. Erst um 15 Uhr war die Kreuzung wieder frei.

