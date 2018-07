POL-ST: Rheine, Diebstähle

Rheine (ots) - Unbekannte sind im Bereich Dorenkamp in eine Garage und in einen Schuppen eingebrochen. In der Nacht zum Freitag (06.07.2018) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer verschlossenen Garage am Reichsberger Weg. Aus dieser entwendeten sie ein E-Bike im Wert von 2.700 Euro. Eine Nacht später, in der Nacht zum Samstag, nach 23.00 Uhr, öffneten Unbekannte an der Parkstraße eine Schuppentür. Aus dem Raum stahlen sie eine Kettensäge und einen Werkzeugkoffer mit Inhalt. Der Sachschaden liegt hier bei etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell