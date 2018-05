POL-HAM: Dieb ergaunert Bargeld

Hamm-Herringen (ots) - Mit einem Trick ergaunerte sich ein Unbekannter am Montag, 30. April, auf der Ostfeldstraße Bargeld. Gegen 15.45 Uhr sprach er eine 94-Jährige auf der Straße an und wollte ein Zweieurostück gewechselt haben. Die Seniorin suchte nach Kleingeld und stellte später fest, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Der Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild ist 1,60 Meter groß und hat eine schmale Statur. Er war dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

