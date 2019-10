Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Geparktes Fahrzeug beschädigt und unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt wurde, ereignete sich in der Lehener Straße (Höhe Hausnummer 50) in Freiburg vermutlich zwischen 14.10., 20 Uhr, und 15.10., 10 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Demnach streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkstreifen abgestellten Kleinbus. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0761-882 3100.

oec

