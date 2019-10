Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pressemitteilung des Polizeireviers Titisee-Neustadt vom 28.10.2019

Freiburg (ots)

Löffingen: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 26.10.2019 bis 27.10.2019 zwei Baucontainer im Bereich Ziegelhütte/Maienlandstraße auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR, der Wert der entwendeten Gegenstände ist noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Polizeiposten Löffingen unter 07654/806060 entgegen.

Titisee-Neustadt: Rauchentwicklung in Restaurant - Feuerwehr verhindert durch schnelles Eingreifen Schlimmeres

Einem aufmerksamen Bürger und dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Titisee-Neustadt ist es zu verdanken, dass sich ein Brand in einem Restaurant in der Seebachstraße am vergangenen Sonntagmorgen nicht ausbreiten konnte. Durch das Feuer wurde lediglich ein Holztisch beschädigt, der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Die genaue Brandursache muss noch abschließend geklärt werden, der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titisee-Neustadt: Unbekannte beschädigen Ballfangnetz - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen 23.10.2019 und 24.10.2019 wurde das Ballfangnetz auf dem Schulgelände der Hirschbühlschule im Ortsteil Titisee mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR, Hinweise auf den oder die Täter nehmen der Polizeiposten Hinterzarten unter 07652/91770 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

jr

Medienrückfragen bitte an:

Jan Rottler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651/9336-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell