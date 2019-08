Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Wesel (ots)

Am Samstag, 17.08.2019, gegen 12:30 Uhr kam es in Wesel an der Einündung Brüner Landstraße /Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer. Ein 19-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Motorrad die Brüner Landstraße in Fahrtrichtung Emmericher Straße. An der Einmündung zur Friedenstraße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen 67-jährigen Mann aus Wesel, der mit seinem Pedelec den rechten Radweg der Brüner Landstraße in Richtung Emmericher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 67-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Eine Überprüfung ergab, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Lebensgefahr bestand für den 67-Jährigen nicht.

