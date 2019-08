Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Absage Pedelec-Training

Sonsbeck (ots)

Das geplante Pedelec-Training in Sonsbeck an der Grundschule am Taubenweg, das für Montag, 19.08.2019 geplant war, muss leider abgesagt werden.

Es hatten sich für diesen Termin zu wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

