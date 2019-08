Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Dieb flüchtete in Maisfeld

Weitere Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr flüchtete ein Dieb aus einem Geschäft am Zunftweg, nachdem er bei einem Ladendiebstahl ertappt worden war und eine Zeugin zur Seite geschubst hatte.

Der Unbekannte rannte in Richtung Gewerbestraße, anschließend von der Gewerbestraße in den Heideweg. Er überquerte den Heideweg und rannte danach in ein Maisfeld, wo sich seine Spur verlor.

Beschreibung des Unbekannten:

20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem roten Jogginganzug mit weißen Streifen an der Seite und einer schwarzen Steppweste. Zeugen beschrieben den Mann mit einem südländischen Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell