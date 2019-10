Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Einbrüche in Bäckereifilialen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 26.10.2019 auf Sonntag,27.10.2019, kam es zu Einbrüchen in zwei Filialen der Bäckerei Cappuccino in Eichstetten und Hugstetten. Bislang unbekannte Täter, verschafften sich Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Breisach, Telefon: 07667/911 70.

