Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - March: Unfallflucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 25.10.2019, auf Samstag, 26.10.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Industriestraße in Hugstetten, einen, auf einen Privatgelände, parkenden LKW. Hierbei wurde dessen Außenspiegel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug ebenfalls um einen LKW handelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Breisach zu melden, Telefon: 07667/911 70.

