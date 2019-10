Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Freiburg (ots)

Waldkirch: Kurze Notlage

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, sperrte sich eine junge Frau versehentlich auf ihrem eigenen Balkon aus. Da sich in der Wohnung ein unbeaufsichtigtes Kleinkind und ein Säugling befanden und sie ferner zuvor mit dem Kochen begonnen hatte, machte sie die Nachbarschaft auf sich aufmerksam. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Diese erreichten auch schnell die im 4. OG gelegene Wohnung und mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen, weil aus der Wohnung bereits Rauch drang. Die Kinder wurden zur Vorsorge im Anschluss durch das Rote Kreuz in medizinische Überwachung übergeben. Zu einem Brandausbruch kam es nicht.

