Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorrad Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seiner Triumph Maschine befuhr am Samstag, 26.10.2019, gegen 11.20 Uhr, ein 61 Jahre alter Mann die L 170 von Bonndorf kommend in Richtung Schattenmühle. In einer leichten S-Kurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts in den Grünstreifen ab, schaffte es aber wieder auf die Fahrbahn zurück. Diese querte er und kam anschließend nach links auf das Bankett, wo er zu Fall kam. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Durch seine hinter ihm fahrenden Kollegen wurde sofort erste Hilfe geleistet. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell