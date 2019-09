Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Transporter gestohlen

Hildesheim (ots)

Transporter entwendet

Harsum/Klein Förste (kop) In der Nacht vom 27.09.19 (ca. 22 Uhr), auf den 28.09.19 (ca. 8 Uhr), wurde ein gelber Transporter der Marke VW/Typ LT 46 gestohlen. Der 17 Jahre alte Klein-LKW parkte in Klein Förste am Fahrbahnrand der Straße "An den Teichen". Von dem Täter fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05066/985-0 entgegen.

