Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ahrbergen - Gartenlaube brennt

Hildesheim (ots)

Am Donnerstagabend gg. 18.00 Uhr kam es in der Kleingartenanlage an der Kirchstr. in Ahrbergen, dortiger Ortsrand, zu einem Feuer. Auf bisher unbekannte Art geriet eine Gartenlaube in Brand und wurde vollständig zerstört. Zwei anliegende Gartenlauben wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Giesen, Emmerke, Ahrbergen und Groß-Förste konnten den Brand erfolgreich bekämpfen und so weiteren Schaden verhindern. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Auch sind bislang die Besitzer der Kleingartenlauben unbekannt. Diese, sowie mögliche Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/9850.

