Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mercedes beschädigt

Hildesheim (ots)

Am 26.09.19 stellt ein 28-jähriger Sarstedter seinen Mercedes Benz gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers Am Moorberg ab. Als er nach dem Einkauf gegen 17:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkommt, stellt er einen Schaden an seinem Auto fest, der offensichtlich durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel. 050669850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell