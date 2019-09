Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dieb setzt sich zur Wehr

Um im Besitz eines gestohlenen Fahrrades zu bleiben, gingen ein unbekannter Dieb und sein Kumpel rabiat gegen einen 16-Jährigen vor.

Ulm (ots)

Der Junge entdeckte am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr das entwendete Fahrrad seines Bruders am Zentralen Omnibusbahnhof. Ein bislang unbekannter Dieb war damit unterwegs. Als der 16-Jährige den Unbekannten anhielt, versuchte dieser ihn mit Faustschlägen zu attackieren. Gleichzeitig mischte sich ein Begleiter des Fahrraddiebes ein. Er zerschlug eine Flasche und bedrohte damit den 16-Jährigen. Der Junge wich daraufhin zurück, was die beiden Unbekannten zur Flucht mit dem gestohlenen Fahrrad Marke Pegasus nutzten. Er blieb unverletzt.

