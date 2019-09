Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Streit eskaliert

Mit Stichverletzungen musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ihn ein Unbekannter attackierte.

Ulm (ots)

Zum Glück nicht schwerer verletzt wurde ein 41 Jahre alter Mann, bei einer Messerattacke am Samstagmorgen. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 04.10 Uhr in einer Gaststätte zwischen mehreren Personen zu einem Streit. Als der Mann schlichten wollte, attackierte ihn ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe heraus mit einem Messer. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Flüchtigen ein, die bislang nicht zum Erfolg führte. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

