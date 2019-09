Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Aus dem Schwabenland in die weite Welt

Migration und Integration gelingen mit gutem Ton, stellt die Polizei unter Beweis.

Ulm (ots)

Eine kleine Weltreise kann erleben, wer sich am 12. September mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg von Ehingen aus auf die Reise macht. Es ist eher eine musikalische Reise, aber die wird sicher interessant. Wer das Orchester kennt, weiß dessen hohes musikalisches Niveau und die stilistische Vielseitigkeit zu schätzen. Der Musikverein Frankenhofen hat anlässlich seines 70. Geburtstags ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester organisiert. Die Profimusiker der Polizei spielen am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr, in der Lindenhalle in Ehingen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der St. Elisabeth Stiftung für Behinderte in Ingerkingen zugute. "Schwabenzüge" lautet das Motto, unter das der Chefdirigent des Orchesters, Prof. Stefan R. Halder, das Programm gestellt hat. Es beschreibt musikalisch die Regionen, die in letzten 300 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren. In der aktuellen Debatte um Migration und Integration will das Orchester zeigen, dass es Migration schon immer gab. Und dass speziell das Landespolizeiorchester ein gelungenes Beispiel funktionierender Integration darstellt: Ihm gehören Musikerinnen und Musiker aus zehn Nationen an.

Karten für das Konzert gibt es zum Vorverkaufspreis von 14 Euro (Abendkasse 17 Euro) im Ehinger Buchladen, bei der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß und der Donau-Iller Bank Ehingen und deren Zweigstellen sowie bei den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Frankenhofen. Das komplette Programm gibt es zum Download auf www.musikverein-frankenhofen.de.

