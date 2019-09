Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger erlangen Codes von Guthabenkarten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (24./25.09.2019) gelang es Betrügern eine Tankstellenangestellte in Hildesheim durch geschickte Gesprächsführung zu täuschen und so zur Herausgabe von Guthabenkarten-Codes zu veranlassen. Dadurch entstand ein Schaden in einem unteren vierstelligen Bereich.

Die Angestellte erhielt in der besagten Nacht mehrere Anrufe. Dabei wurde ihr zunächst suggeriert, dass die Lesegeräte für aufladbare Guthabenkarten am folgenden Tag ausgewechselt werden müssen. In einem Folgetelefonat gelang es einem weiteren Anrufer die Angestellte, die zwischenzeitlich immer wieder Kunden bedienen musste, in den Glauben zu versetzen, dass sie mit dem Tankstellenpächter spreche. Von diesem bekam die Frau den Auftrag, die Anweisungen der angeblichen Firmenmitarbeiter, die für den Wechsel der Lesegeräte zuständig seien, zu befolgen. Dies tat die Angestellte dann auch und teilte im Rahmen eines weiteren Telefongesprächs nach Aufforderung die Zahlencodes von Guthabenkarten diverser Anbieter mit.

Der Betrug fiel am Morgen des 25.09.2019 auf.

Diese Masche ist bei der Polizei nicht unbekannt. In der Vergangenheit wurden immer wieder Fälle angezeigt, bei denen vornehmlich Angestellte von Tankstellen oder Kiosken dazu gebracht wurden die Codes am Telefon herauszugeben. Sobald diese den Tätern vorliegen, werden sie innerhalb kürzester Zeit eingelöst.

Guthabenkarten-Codes sollten in keinem Fall telefonisch an fremde Personen weitergegeben werden! Sollte sich, wie im vorliegenden Fall, ein Anrufer als Vorgesetzter ausgeben ist es ratsam, den Vorgesetzten unter seiner Telefonnummer zurückzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell