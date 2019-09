Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Parplatz des Rewe-Marktes

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 24.09.2019, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw, einen silbernen Hyundai i20, in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bad Salzdetfurth in der Straße Ahnepaule, um einkaufen zu gehen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der rechte hintere Kotflügel in einer Höhe von 59-70 cm und einer Breite von ca. 30 cm von einem bisher unbekannten Fahrzeug zerkratzt worden ist. Vor Ort hat sich niemand ihr gegenüber zu dem Unfall bekannt oder eine Nachricht hinterlassen.

Bei Hinweisen zu der Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell