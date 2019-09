Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze sucht Geschädigten zu Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2019 zwischen 15 und 17 Uhr befährt eine 88-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Polo die Blanke Straße in Gronau. Dabei stößt sie mit ihrem rechten Außenspiegel vermutlich gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw. Zu Hause stellt sie eine Beschädigung an ihrem Außenspiegel fest und meldet sich daraufhin bei der Polizei. Ein beschädigter Pkw kann nicht mehr vor Ort festgestellt werden. Aufgrund der erheblichen Beschädigung des Außenspiegels am Pkw der Verursacherin kann davon ausgegangen werden, dass ein weiteres Fahrzeug zu Schaden gekommen ist. Zeugen zu dem Geschehen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hildesheim

