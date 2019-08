Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstahl

Landau (ots)

Steinfeld Zwischen, dem 29.07.2019, 18:00 Uhr und 14.08.2019, 16.00 Uhr bestiegen unbekannte Täter den Dachvorbau des an die Wiesentalhalle in Steinfeld angebauten Gebäudekomplexes und hebelten das dort ein Fenster auf, um in das Sängerheim zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Bluetoothlautsprecher, sowie diverse Spirituosen und Weinflaschen aus dem Kühlschrank. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen. SB: Nils Ertel

