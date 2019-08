Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern Am Freitag, dem 16.08.2019, zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter, aus einer Tiefgarage in der Weißenburger Straße in Bad Bergzabern, ein Fahrrad "Performance" (Klapprad), 20 Zoll, schwarz mit wenig rot, 6 Gang Kettenschaltung und Marienkäferklingel. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen. SB: Patrik Nau

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell