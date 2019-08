Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - 600 Meter lange Ölspur

Böbingen (ots)

Durch mehrere Anrufer wurde am Samstag, den 17.08.19, gegen 10.25 Uhr eine längere Ölspur in der Hauptstraße in Böbingen gemeldet. Vor Ort konnte dies durch die Beamten bestätigt werden. Der Verursacher gab an, dass er am gestrigen Tag sein Fahrzeug nach einem Ölwechsel aus der Werkstatt abgeholt hatte. Vermutlich sei die Ölablassschraube nicht richtig angezogen worden. Insgesamt zog sich die Ölspur über 600 Meter durch Böbingen. Die freiwillige Feuerwehr wurde zur Absicherung hinzugezogen. Eine Spezialfirma musste die Fahrbahn reinigen.

