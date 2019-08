POL-PDLD: A 65 / Insheim - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Polizeidirektion Landau

Insheim - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

A 65 / Insheim (ots)

Am Freitag, den 16.08.19, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Landau mit seinem Pkw die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach Angaben von Zeugen fuhr er im Bereich der Anschlussstelle Insheim plötzlich von der rechten Spur in die Mittelleitplanke, riss sich dort das linke vordere Rad ab, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Beim Fahrzeugführer konnten starke drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabisprodukte, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

