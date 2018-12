POL-PPMZ: Einbrecher überrascht Bewohner und flüchtet

Mainz (ots) - Mittwoch, 05.12.2018, 17:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist es in der Benjamin-Franklin-Straße zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Der unbekannte Täter schlägt die Scheibe des Fensters einer Erdgeschoss-Wohnung ein und gelangt so ins Innere. Im Schlafzimmer überrascht er den dort schlafenden Wohnungsinhaber und flüchtet anschließend aus dem Fenster, durch das er bereits eingestiegen ist. Eine Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell