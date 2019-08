POL-PDLD: Kirrweiler - Unbekannte bereiten Hindernis auf Fahrbahn

Polizeidirektion Landau

Am Sonntag, 18. August 2019, gegen 04.10 Uhr wurde durch eine Streife der PI Edenkoben festgestellt, dass unbekannte Täter in der Marktstraße in Kirrweiler in Höhe der Einmündung Edenkobener Weg ein Hindernis auf der Fahrbahn errichtet hatten. Hierzu wurden im Abstand von ca. vier Metern zwei Reifen abgelegt und durch die Reifenöffnungen eine Holzlatte durchgeführt. Das Hindernis wurde beseitigt. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verantwortlichen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

