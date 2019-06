Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300619-617: Mit Gegenverkehr kollidiert - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Gummersbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (29. Juni) in Gummersbach-Niederseßmar ereignet hat.

Ein 43-jährige Wiehler fuhr um 17:10 Uhr mit seinem schwarzen Toyota auf der Vosselstraße bergauf in Richtung Krankenhaus. Als er im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, bricht dieses aus, dreht sich und kollidiert seitlich mit einem entgegenkommenden BMW. Ein 76-jähriger Lindlarer hatte die Vosselstraße bergab in Richtung Gummersbacher befahren. Er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Ehefrau des 76-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz des BMW saß, zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 43-jährige Wiehler verletzte sich bei der Kollision leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Vosselstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden komplett gesperrt.

