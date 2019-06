Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300619-616: Reisebus gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein Reisebus ist in der Nacht zu Samstag (29.Juni) in Gummersbach-Bernberg gestohlen worden.

Der Bus, ein weißer Mercedes Sprinter mit 21 Sitzplätzen, parkte auf einem Parkstreifen am Nordring. Zwischen 22 Uhr am Freitagabend und 4:30 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde der Bus mit dem amtlichen Kennzeichen MK-BU 1822 gestohlen. Der weiße Bus ist auffällig mit gelber Folie beklebt. An beiden Seiten steht die Aufschrift "Köln-Attendorn"

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell