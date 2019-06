Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien im KUNA Park Bad Münster am Stein

Bad Kreuznach; Stadtteil Bad Münster am Stein (ots)

Eine Spaziergängerin bemerkte am 31.05.2019, gegen 08:10 Uhr, dass im sogenannten "Kuna-Park" in Bad Kreuznach; Stadtteil Bad Münster am Stein/Ebernburg Parkbänke und der asphaltierte Fußweg neben der Nahe mit Symbolen besprüht worden waren. Die verständigten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai dort an insgesamt acht verschiedenen Stellen mit pinkfarbener Sprühfarbe verbotene Symbole wie Hakenkreuze und das Akronym "ACAB" aufgesprüht hatten. Zeugen die Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Tel-Nr. 0671/88110 mit der Polizei in Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

