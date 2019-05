Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht!

Bad Münster a. St. / Kuna-Park (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kam es im Kuna-Park in Bad Münster am Stein zu einer gemeinschädlichen Straftat. Der bislang unbekannte Täter besprühte dort mehrere Parkbänke und den asphaltierten Fußweg mit Farbe. Bei den "Kunstwerken" handelte es sich um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie um das mittlerweile weit verbreitete Akronym "ACAB". Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 EUR geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Bad Kreuznach jederzeit entgegen!

