Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (Neu). Am Freitag den 20.09.2019 ist es in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:40 Uhr in Harsum, im 1. Seitenweg, auf Höhe des Harsumer Bahnhofs, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer gefahren und hat diese beschädigt. Der Schaden an der Mauer beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 entgegen.

