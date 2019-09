Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluch in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth Am 21.07.2019, im Zeitraum zwischen 14:25 Uhr und 14:38 Uhr, kam es in Bad Salzdetfurth, in den Parkboxen gegenüber des Schuhgeschäftes "Deichmann", in der Bodenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Hannover parkte dort ihren Seat ordnungsgemäß in einer Parkbox und verließ es zum Einkaufen. Als sie kurz darauf zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im hinteren rechten Bereich beschädigt war. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten aus Bad Salzdetfurth wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Parkvorgang, gegen den Pkw der Hannoveranerin gefahren war. Der Schaden belief sich auf ca. 500,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 050623/901-0, zu melden (Lö).

