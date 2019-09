Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall/ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze

Hildesheim (ots)

Am 19.09.2019, gegen 12.50 Uhr, stellte eine 75-jährige Elzerin ihren blauen PKW VW Golf Sportsvan auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Hildesheimer Landstraße 1 in Elze ab. Gegen 13.20 Uhr verließ sie den Parkplatz mit dem PKW . Zuhause angekommen, stellte sie fest, daß der PKW an der Beifahrerseite beschädigt war. Ein unbekanntes Fahrzeug ist gegen den auf dem NP-Markt geparkten PKW gefahren, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am PKW der Elzerin entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

