Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Büro der Ambulanten Wohnungshilfe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Wochenende brachen unbekannte Täter in Räumlichkeiten der Ambulanten Wohnungshilfe in der Hannoverschen Straße in Hildesheim ein.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat bereits am 21.09.2019, zwischen 01:00 Uhr und 13:30 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster gewaltsamen Zugang in die Räume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde dabei nichts gestohlen. Jedoch wurde im Inneren eine Bürotür massiv beschädigt.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

