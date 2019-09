Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen: Polizei sucht die 16-jährige Vanessa H.

Recklinghausen (ots)

Gesucht wird die 16-jährige Vanessa H. aus Bottrop. Die 16-Jährige ist am 27.08. von ihrer Wohnanschrift mit unbekanntem Ziel verschwunden. In der letzten Woche wurde sie am Hauptbahnhof/Innenstadt in Essen gesehen. Fotos der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermisste-jugendliche

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

