Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Kfz-Aufbrüche, Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, um 21:50 Uhr, hebelten zwei unbekannte Männer ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kantstraße auf. Ein Zeuge hatte zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie wieder aus dem Fenster geklettert sind. Anschließend flüchteten sie von der Kantstraße in Richtung eines alten Sportplatzes. Angaben dazu, ob etwas gestohlen wurde können noch nicht gemacht werden. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter die Ladetür eines Sattelschleppers gewaltsam geöffnet. Der Sattelschlepper stand an der Werkstraße. Von der Ladefläche wurden mehrere Europaletten entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen aus einem blauen Daimler Vito entwendet. Das Fahrzeug stand an der Ovelgünnestraße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Waltrop

Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Ford Mondeo. Das Fahrzeug stand an der Straße Landabsatz. Das Firmenauto wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

In der Nacht zu Montag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Ladenlokal einer Bäckerei an der Stimbergstraße verschafft. Im Inneren wurden zwei Tresore entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am Sonntagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnwagen am Stockwieser Damm. Entwendet wurden ein Laptop, ein Telefon, Bekleidung und ein Fahrrad. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell