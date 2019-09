Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Gladbeck/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Auf der Holbeinstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 22.15 Uhr bis Dienstag, 4.10 Uhr, einen geparkten schwarzen Audi A4 an und flüchtete. Am Audi, der in Höhe der von-Schwind-Straße stand wurde über die gesamte links Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Beim Rückwärtsfahren fuhr der Fahrer eines dunklen Renault Megane Cabrio am Montag, gegen 20.30 Uhr, gegen einen auf dem Bachackerweg/Ecke Adlerweg geparkten weißen Mercedes CL. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sah wie der Fahrer wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Gladbeck

Montag, in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs ein auf dem Parkplatz am Kardinal-Hengsbach-Platz geparkten weißen Opel Corsa an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Haltern am See

In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag, 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Büttnerstraße einen geparkten schwarzen Seat Leon an und flüchtete. Am Seat entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

