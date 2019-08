Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Mal an einem Tag alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen (08+24/2908)

Speyer (ots)

29.08.2019, 00:49 und 10:15 Uhr

Gleich zweimal an einem Tag hatte die Polizei am Donnerstag mit einem 38jährigen Mann aus Hanhofen zu tun, weil er jeweils alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm.

Zunächst stürzte er gegen 04:49 Uhr in der Stockholmer Straße offensichtlich alleinverschuldet von seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei an der Schulter. Ein Begleiter meldete sich deshalb bei der Polizei und bat um die Anforderung eines Rettungswagens für seinen Freund. An der Unfallstelle konnte die Streife bei dem leichtverletzen Radfahrer dann deutlichen Atemalkohol wahrnehmen. Einen Atemalkoholtest beatmete er mit knapp 2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Nur wenige Stunden später kam der 38Jährige dann einer Polizeistreife in der Waldseer Straße diesmal als Fahrer eines Pkw Mercedes entgegen. Bei der polizeilichen Kontrolle ergab ein erneuter Atemalkoholtest immer noch einen Wert von über 1,1 Promille. Dementsprechend wurde dem Mann eine erneute Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

