Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall verletzt

Schifferstadt (ots)

Durch einen Anwohner der Mutterstadter Straße wird der Polizei am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr ein Radfahrer gemeldet, der samt Fahrrad auf dem Boden lag. Das Rad befand sich noch zwischen seinen Beinen. Der 23-jährige Radfahrer hatte eine stark blutende Platzwunde am Kopf und war nicht ansprechbar. Die Beamten haben leichten Alkoholgeruch wahrgenommen. Das Fahrrad wies keine Unfallschäden auf und es war fahrtauglich. Lediglich die Beleuchtung fehlte. Nach bisherigem Ermittlungsstand schien der Radfahrer ohne Fremdweinwirkung gefallen zu sein. Wegen der Kopfverletzung ist er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo ihm auch noch eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell