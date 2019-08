Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss-

Frankenthal (ots)

Am 30.08.2019, gegen 03.45 Uhr, befährt eine 22-Jährige Frau mit ihrem Pkw Mercedes-Benz den Albrecht-Dürer-Ring in Richtung Benderstraße. An der Einmündung zur Otto-Dill-Straße verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der Verursacherin wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,4 Promille. Zudem können bei der 22-jährigen drogentypischen Auffallerscheinungen festgestellt werden. Es wird eine Blutprobe angeordnet, welche ihr auf der Dienststelle durch einen Arzt entnommen wird. Weiterhin wird durch Ermittlungen bekannt, dass zur Zeit ein Fahrverbot bei der 22-jährigen Frau besteht. Gegen die Frau werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

