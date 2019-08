Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) -Verdacht eines Badeunfalles-

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 25.08.2019, gegen 18.00 Uhr, wird durch einen Zeugen gemeldet, dass am Nachtweideweiher, in der Nähe zur A61, Kleidung aufgefunden wurde. Da der Verdacht bestand, dass es im dortigen Bereich zu einem Badeunfall gekommen ist, werden zur Suche Feuerwehr, DLRG, Taucher und Rettungshunde hinzugezogen. Während der Suche wird auch der angrenzende Autobahnparkplatz abgesucht, da möglicherweise ein Lkw-Fahrer nach dem Baden seine Kleidung vergessen haben könnte. Gegen 20.30 Uhr kann dort tatsächlich ein Lkw-Fahrer angetroffen werden, welcher angibt, dass er am Vorabend dort baden war und offensichtlich ein Teil seiner Kleidung dort vergessen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell